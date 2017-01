Haïti - FLASH : La RD refoule chaque jour dans le Nord, près de 1,500 haïtiens illégaux





Depuis le début de l’année la République Dominicaine fait face à une véritable ruée d’haïtiens qui tentent d’entrer illégalement sur le territoire dominicain.



Le Général Sugar Frugis Martínez, Directeur du CESFRONT (Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre) de la zone frontalière de Dajabón a indiqué que depuis le début de la nouvelle année, environ 1,500 haïtiens sont arrêté chaque jour en essayant de traverser illégalement la frontière avec la République dominicaine à Dajabón.



Il a précisé que les arrestations sont menées en coordination avec les inspecteurs de l'immigration et souligné qu’un grand nombre d’haïtiens renvoyés dans leur pays, sont munis de faux documents d’identités ou de fausse cartes de régularisation migratoire temporaire, facilement déjouées notamment avec les moyens informatiques.



Hier samedi a été la pire journée, une foule importante d’haïtiens a tentée d’entrer de force sur le territoire dominicain contraignant les membres du CESFRONT à fermer temporairement la porte de la frontière dans l’attente de renforts d'autres agences dominicaines de sécurité, qui ont permit de reprendre le contrôle de la situation et de réouvrir la frontière.



Par ailleurs, le Général Sugar Frugis Martínez a indiqué que la surveillance avait été renforcée tant à la frontière qu’aux endroits empruntés habituellement par les trafiquants (haïtiens et dominicains) de migrants en provenance d’Haïti.



SL/ HaïtiLibre