Haïti - Gold Cup 2017 : Les Grenadiers s'imposent contre le Suriname [4-2]





Vendredi, au Boldon Stadium de Couva (Trinité-et-Tobago) les Grenadiers ont battu le Suriname (4-2), match comptant pour les barrages de la Gold Cup 2017, qui aura lieu l'été prochain aux Etats-Unis, du 7 au 26 juillet.



Charles Hérold Junior a ouvert le score pour Haïti à la 25’ [1-0]. Andrew Jean Baptiste a marqué son tout premier but avec la sélection nationale à la 42’ (2-0). C'est sur ce score que s’est achevé la première période, dominé par les haïtiens.



Au retour des vestiaires, notre sélection Nationale a continué le même pressing, obligeant les surinamiens à jouer de temps en temps en retrait et c'est sur l'une de leur tentative que Jonel Désiré a pu s’emparer du ballon et marquer à la 48’ le 3e but pour Haïti [3-0]



Jean Claude Josaphat (coach) décide de faire des changements, Derrick Etienne laisse sa place à Romilaire Ambroise, le joueur de Real Hope Academy, très technique, méconnu du public, s'est distingué et prouve une fois de plus qu’il est la véritable révélation haïtienne à Trinidad; dans un une-deux parfaitement réussi, il a permis à Alex Christian Junior de centrer et pousser le défenseur central surinamien, Guillermo Faeber, à marquer à la 80’ contre son camp le Score est alors de [4-0] en faveur d’Haïti.



Tout se déroulait parfaitement bien pour les Grenadiers si, trop confiant de leur supériorité, ils n’avaient pas baissé la garde, sous estimant les surinamiens qui par deux fois, ont réduit le score en fin de partie : d’abord par Dimitrie Apai, l’attaquant de W. Connection (D1 Trinidad) d'une frappe de 25 mètres, a trompé Guerry Romondt jusque là tranquille avec la sécurité imposée par Andrew et le capitaine Mechack [4-1] et par la suite pendant les arrêts de jeu (90+1) Sergino Eduard a profité d'une faute de main du dernier rempart haïtien pour faire rougir encore les grenadiers [4-2] qui n'ont pas digéré ces deux buts de fin de partie deux buts qui comptent et qui peuvent avoir des conséquences au classement final du triangulaire. Un laissez allé que n’a pas du tout apprécié Josaphat.



Le triangulaire se termine par le match Trinidad-Haïti ce dimanche 8 janvier 2017, un autre 8 janvier qui rappelle Panama en 2016 et la victoire [1-0] mais surtout la qualification haïtienne aux dépens des trinidadiens, qui risque d’être revanchards alors que les haïtiens croient dans l'histoire répétitive.



Résultats du triangulaire :

Trinidad & Tobago - Suriname : 1-2

Haïti - Suriname : 4-2



Classement :

1- Haïti 3 pts 4 bp 2 bc (+2)

2- Suriname 3 pts 4 bp 5 bc (-1)

3- Trinidad 0 pt 1bp 2 bc (-1)



