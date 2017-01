Haïti - Sports : Installation du Comité de gestion du Parc Sportif de Thomassin





Jeudi à Thomassin 25, dans le cadre de l'engagement du Ministre de la Jeunesse Abel Nazaire d'assurer une meilleure gestion des infrastructures sportives à travers le pays, Emmanuel Eliassaint, le Directeur Départemental de l'Ouest (DDO) du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC), en présence d’Ernso Laurence, Directeur du Parc Ste-Thérèse de Pétion ville, de Jean Patrick, l'inspecteur municipal, de Patrick Bonnefil, Responsable de l'école de football FC Toro et de plusieurs responsables de clubs de la zone, a procédé, sur instructions du Ministre Nazaire, à l'installation du Comité de gestion du Parc Sportif de Thomassin.



Ce Comité de gestion sera coordonné par Pierre Colimon assisté de Taïna Lubin et de Serge Augustin.



Après avoir adressé ses propos de remerciements au Ministre Nazaire, le coordonnateur Colimon, très déterminé à servir les jeunes, a promis, au nom des membres du Comité de gérer dans la discipline et l'ordre cette installation sportive rénovée par l'État haïtien et mise à la disposition de tous les jeunes et sportifs de Thomassin invités à s'impliquer dans la gestion du Parc.



HL/ HaïtiLibre