Haïti - Petit-Goâve : Le FML dénonce les dérives de la mairie...





Le Front Mixte de Libération (FML) dénonce les dérives de la Mairie de Petit-Goâve et la tenue de plusieurs réunions dans la ville, d’acteurs politiques non progressistes, qui ne parlent que de leurs intérêts personnels plutôt que de ceux de la commune.



Le FML par la voix de l'agronome Laurent Robenson, critique la Mairie de Petit-Goâve qui sombre ces derniers jours dans l'arbitraire en prenant des décisions allant à l'encontre des intérêts de la population, notamment dans le dossier chaud de l'impôt locatif, dont le montant à payer est jugé trop élevé par les propriétaires de maisons de la ville...



Par ailleurs le Front Mixte de Libération met en garde la prochaine administration de Jovenel Moïse contre toute volonté de faire fi des revendications de la population et demande au nouveau Président élu, de tout mettre en œuvre afin de réussir son quinquennat là où Martelly a échoué au niveau du programme des 5 « E » (Emploi, État de Droit, Énergie, Environnement et Éducation).



Enfin, le FML affirme qu'il restera vigilant pour forcer les prochaines autorités à construire la route de Ti Guinen et le marché de Vialet, électrifier les quartiers périphériques de la ville et achever plusieurs autres projets débutés sous la présidence de Martelly...



HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)