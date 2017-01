Haïti - Gold Cup 2017 : Les Grenadiers remportent la victoire contre les Socca Warriors [4-3]





Déjà vainqueurs de Suriname 4-2, au cours de leur premier match de repêchage http://www.haitilibre.com/article-19743-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-s-imposent-contre-le-suriname-[4-2].html les Grenadiers au Alto Bolton Stadium ont remporté la victoire contre les Soca Warriors (Trindad) après prolongation [4-3]



Les Socca Warriors d’entrée de jeu accueillent à froid les Grenadiers en ouvrant le score à la 2’ de jeu [0-1]. Surpris les Grenadiers peinent a développer leur jeu. Il va falloir attendre un coup franc de Bellefort Kervens Fils pour inscrire le but d’égalité à la 20’ [1-1]. Loin de se laisser impressionner les Socca Warriors reprennent l’avantage en inscrivant 5 minutes plus tard un second but de Jan Winchester contre Haïti 25’ [1-2]. Dos au mur pour la deuxième fois dans le match, le onze national se remet à Charles Hérold Junior qui prend les choses en main, en distribuant de bons ballons aux attaquants haïtiens. Belfort Kervens Fils prend à défaut les défenseurs Trinidadiens à la 39’ et rétablit l’égalité [2-2].



À la mi-temps, le score est [2-2-].



Au retour des vestiaires les Grenadiers vont multiplier les attaques, sans parvenir toutefois à les concrétiser. Au terme de la seconde période le score reste inchangé [2-2].



Il a fallut recourir aux prolongations pour séparer les deux équipes. Belfort Kervens Fils, à la 111' inscrit un nouveau but pour Haïti [3-2] une avance de courte durée, 2 minutes plus tard à la 113’ Jan Winchester rétablit de nouveau l’égalité [3-3]. Alors qu'on s'achemine vers les séances de tirs au but, Andrew Jean-Baptiste inscrit à la 117’ le but de la victoire pour Haïti [4-3].



Les Grenadiers sont qualifiés pour le dernier barrage de la Gold Cup 2017 contre une Équipe de la UNCA et le ticket pour la Gold Cup 2017 reste possible pour Haïti après cette victoire. Les Grenadiers devront patienter pour connaître leur adversaire Centre-américain pour le dernier match d'appui qui donnera accès à la Gold Cup, au gagnant.



BF/ HaïtiLibre