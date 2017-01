Haïti - Politique : Réunion au sommet autour du second tour des élections





Vendredi, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné du Premier Ministre Enex Jean-Charles, en présence de plusieurs personnalités dont le Chef du cabinet privé de Privert, Jean Max Bellerive et du Secrétaire général de la Présidence, Antony Barbier, a présidé une rencontre dans la perspective du second tour des élections législatives complémentaires et des élections pour les collectivités territoriales, prévues au 29 janvier prochain.



À l’agenda de cette réunion l'état d'avancement des préparatifs dans le cadre de la réalisation du second tour des élections. Ont participé à cette réunion :



Sandra Honoré Chef de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti et d'autres cadres civils, policiers et militaires de la Minustah et des représentants de l'UNOPS.



Léopold Berlanger Junior, Carlos Hercule et Uder Antoine, respectivement Président, Vice-président et Directeur exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP).



Les Ministres Camille Édouard Jr (Justice et sécurité publique), Aviol Fleurant (Planification) et Dieuseul Simon Desras (Intérieur et collectivités territoriales a.i.)



D'emblée, Privert a remercié les différents acteurs pour leur support dans le succès de la première phase du processus électoral et souhaité que le déroulement du second tour du scrutin soit une réussite à l'instar de la précédente étape.



Le Premier Ministre Jean-Charles a lui aussi souhaité que tout soit mis en œuvre pour que le processus électoral aboutisse dans les meilleures conditions et insisté comme Chef du Conseil Supérieur de la Police National (CSPN) sur la nécessité de renforcer le système de Sécurité pendant la période électorale.



HL/ HaïtiLibre