Haïti - Social : Activités de commémoration à la mémoire des disparus





Marc Aurèle Garcia, le Ministre de la Culture a fait savoir que les activités de commémoration du séisme de janvier 2010, comporteront d’abord une cérémonie officielle sur le site mémoriel de Morne Saint-Christophe (Cabaret) dans la matinée du 12 janvier 2017. Ensuite, il y aura un concert de circonstance au Kiosque Occide Jeanty aux Champs de mars aux environs de deux heures de l’après-midi.



Patrick Durandis, le Directeur Général de l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) a ajouté que le 14 janvier 2017 un grand concert philharmonique de niveau international sera organisé sur le site patrimonial du Palais Sans-Souci au Cap-Haïtien. L’objectif de ce concert, qui mettra en vedette trois orchestres philharmoniques dont deux des universités américaines Yale et Cornell et l’orchestre de l’école de musique sainte trinité, est de célébrer la vie, les vivants et de contribuer aux efforts de sensibilisation sur un éventuel tremblement de terre au Cap-Haïtien et la nécessité de mise aux normes parasismiques des monuments de prestige tels que le Palais sans souci et la Citadelle Henri.



David César et Madame Bernadette William, les représentants de l’orchestre Sainte Trinité, membre de la Commission de coordination de l’événement, ont insisté sur le programme des prestations des différents orchestres philharmoniques qui vont rehausser cette année la commémoration du 12 janvier 2010. Le père César a indiqué que les orchestres vont à leur manière valoriser et passer en revue le patrimoine de la musique instrumentale et savante d’Haïti.



HL/ HaïtiLibre