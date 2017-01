Haïti - Politique : Prestation de serment de 6 nouveaux sénateurs





Lundi, jour de la rentrée parlementaire, lors d’une séance qui précédait l’ouverture de la première session ordinaire de la 50è Législature, 6 sénateurs ont prêté serment et leurs pouvoirs ont été validés.



C’est le doyen d'âge du Bureau de la Chambre haute, le Sénateur Ricard Pierre qui a dirigé cette séance de validation au cours de laquelle les 6 sénateurs ont prêté serment. Il s'agit de : Dieudonne Etienne Luma (PHTK), la seule femme du Sénat, Joseph Lambert (Kona), Nawoon Marcellus (Bouclier), Sorel Jacinthe (Inite Patriyotik), Willot Joseph (PHTK) et Wanique Pierre (PHTK) portant à 20 le nombre de sénateurs en fonction au Sénat.



Deux Sénateurs étaient absents : Le Sénateur Wilfrid Gelin, sous enquête administrative du Conseil Électoral Provisoire (CEP) http://www.haitilibre.com/article-19707-haiti-elections-les-avocats-du-phtk-protestent-aupres-du-cep.html et Guy Philippe, arrêté et extradé aux États-Unis jeudi dernier http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html



Plus d’une vingtaine de nouveaux députés, devraient prêter serment et voir leurs pouvoirs validés ce mardi 10 janvier 2017.



SL/ HaïtiLibre