Haïti - AVIS : Ouverture de la campagne électorale pour le second tour





Conformément aux dispositions du Décret électorale du 2 mars 2015 et selon les prévisions du calendrier électoral, Léopold Berlanger, le Président du Conseil Electoral Provisoire (CEP), annonce que la campagne électorale du second tour des élections, se déroulera du 9 au 27 janvier 2017 à minuit.



Cette campagne électorale concerne le second tour du tiers du Sénat, les élections locales (CASEC, ASEC, Délégués de ville) et l'élection complémentaire pour la Section communal de Fond Cochon dans la circonscription de Roseaux, élections qui se dérouleront le dimanche 29 janvier prochain.



Le CEP en profite pour rappeler aux dirigeants de partis, groupements politiques en général et aux candidats en particulier, les dispositions des articles 114 à 124 du chapitre VIII dudit Décret, traitant de la campagne électoral.



HL/ HaïtiLibre