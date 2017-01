Haïti - FLASH : Américains attaqués, maisons incendiées !





Des missionnaires et des travailleurs étrangers majoritairement américains d'un orphelinat dans le Sud d'Haïti ont été attaqués par des individus non identifié, partisans du Sénateur élu Guy Phillipe, arrêté et extradé aux États-Unis le 5 janvier dernier pour des accusations fédérales de trafic de cocaïne et de blanchiment d'argent entre 1997 et 2003 http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html



En outre, selon les informations disponibles, des individus ont incendié les maisons des missionnaires américains, scandant des menaces de mort. Les américains ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des autorités de Jérémie (Sud).



La situation dans le Sud de pays qui reste très tendue depuis le 6 janvier, http://www.haitilibre.com/article-19757-haiti-flash-represailles-violentes-des-partisans-de-guy-philippe.html a forcée l’envoi en renfort, depuis Port-au-Prince, de brigades spéciales de la Police Nationale d’Haïti (PNH), les autorités municipales dans les départements concernés, n'ayant pas d’effectifs suffisant pour protéger à long terme les personnes visées.



Au niveau judiciaire, une information circule à l’effet que l’avocat du Sénateur Guy Philippe, Richard Dansohva pourrait invoquer lors de l’audience de mise en accusation aux États-Unis le jeudi 13 janvier 2017 l'immunité dont jouirait son client http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html . À cet fin il devrait se rendre en Haïti pour rassembler les documents pour appuyer sa plaidoirie.



