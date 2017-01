Haïti - Actualité : Zapping politique...





Privert déconnecté :

Dans son discours sur l’État de la Nation le Président de facto Jocelerme Privert indique qu'il va quitter le pouvoir le 7 février prochain en laissant « un pays politique stable et socialement apaisé... » http://www.haitilibre.com/article-19761-haiti-politique-discours-de-privert-sur-l-etat-de-la-nation.html



Bilan du Premier Ministre :

Lundi au Parlement, le Premier Ministre Enex Jean Charles, a procédé à la présentation et au dépôt du bilan de son Gouvernement. Nous vous invitons à visionner cette vidéo :







Guy Philippe demande la validation de son pouvoir :

Le Sénateur Guy Philippe, dans une lettre aurait demandé au Sénat de valider son pouvoir. Un Sénat qui est paralysé jusqu’à l’élection d’un nouveau Bureau... http://www.haitilibre.com/article-19769-haiti-politique-nouveau-bureau-a-la-chambre-basse-blocage-au-senat.html



Sauveur Pierre Etienne quitte l’OPL :

Sauveur Pierre Etienne, Coordonnateur général de l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL) a annoncé sa démission du parti au nom de l’alternance démocratique et de la modernisation en cours du parti.



Cérémonie œcuménique au Palais National :

Le Bureau de Communication de la Présidence annonce la tenue d'une cérémonie œcuménique sur la cour du Palais National, le jeudi 12 janvier 2017 à 10h00 a.m., en hommage aux victimes du séisme qui a frappé durement la Nation haïtienne il a maintenant 7 ans...



Le KID appelle au respect du calendrier électoral :

Plusieurs candidats aux collectivités territoriales locales, issus du KID, appellent le Conseil Électoral Provisoire (CEP) à respecter la date du 29 Janvier pour la réalisation des élections locales et du second tour des législatives.



« Makeda » à Jacmel :

L’artiste peintre Christina Clodomir alias « Makeda » sera a Jacmel du 13 au 15 Janvier 2017 pour deux jours de retraite de Yoga à La Colline Enchantée, avec un menu végétarien. Le dimanche 15 Janvier, à partir de 5h00 p.m. vous êtes cordialement invités au « Special Sunset Class » sur le Boulevard Pétion Bolivar.



Pour plus d’informations : passer à la Direction Départementale du Tourisme du Sud-Est ou appelez au (+509) 3816 1000.



