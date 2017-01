Haïti - Commémoration : Message du Jeune Président d'Haïti (GJH)





Dans le cadre du 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, Amos Cincir, le jeune Président du 3e Gouvernement Jeunesse d’Haïti (GJH) en fin de mandat http://www.haitilibre.com/article-19621-haiti-avis-appel-a-candidature-pour-le-4e-gouvernement-jeunesse-d-haiti.html a délivré un message à la population et aux autorités tout en renouvelant avec tristesse, ses condoléances à tous ceux et toutes celles qui pleurent encore la perte d'un être cher.



« En tant que Jeune Président d'Haïti et au nom du Jeune Premier Ministre Nathanaël Noël, ainsi que des jeunes ministres du Gouvernement Jeunesse d'Haïti, je profite de cette ultime occasion pour partager mes réflexions avec la communauté haïtienne tout en invitant l'État haïtien à mieux se préparer afin de faire face aux catastrophes naturelles au lieu d'attendre encore et toujours les interventions des ONG et des pays étrangers...



[...] Le 12 janvier doit rester une date inoubliable pour le peuple haïtien et par devoir de mémoire chacun, particulièrement les jeunes, doivent dire non aux constructions anarchiques, qui sont en majeure partie responsables de ce drame mais aussi tirer les leçons de cette date fatidique.



7 ans après cette tragédie, il y a tout lieu d'être inquiet. Les progrès réalisés en termes d'amélioration des conditions de vie de la population, notamment des couches défavorisées et d'une véritable reconstruction sont tellement insignifiantes qu'elles sont presque invisibles.



Pour éviter d'éventuelles catastrophes, il est exigé aux autorités haïtiennes de prendre les mesures sécuritaires nécessaires pour une meilleure gestion de la cité par la mise en œuvre d'un système de transport terrestre et maritime moderne et aussi une politique en matière de construction des maisons et des infrastructures routières.



[...] J'encourage vivement tous les acteurs qui disent qu'Haïti vient avant leurs intérêts personnels à collaborer [...] car c'est maintenant qu'il faut décider de la protection de nos proches et de nos biens. Haïti est notre pays, nous devons en prendre soin. Pour reprendre les mots de Martin Luther King : “Une communauté ne meurt pas seulement à cause de l'injustice des hommes méchants, mais aussi et surtout, à cause du silence et de la passivité des hommes bons”.



À travers cette pensée, j'invite chaque Haïtien à s'impliquer et à manifester une volonté de vivre ensemble avec la fierté d'être haïtien. J'invite les organisations de la Société Civile, le secteur privé ainsi que les institutions internationales, à intensifier leurs efforts pour sortir Haïti de cette situation exécrable...



Que Dieu vous bénisse et qu'Il réconforte le peuple haïtien !



Amos Cincir, Jeune Président »



HL/ HaïtiLibre