Haïti - FLASH : L’Ambassade du Canada victime de fraude en Haïti





Une enquête du Gouvernement canadien, débutée après les premiers soupçons de fraude en 2015, vient de révélée que l’Ambassade du Canada en Haïti, a bien été victime de fraude entre 2004 et 2016 pour un montant estimé à près de 2 millions de dollars.



Parmi les techniques utilisées par les fraudeurs, l’enquête a révélé entre autres des montants surfacturés à la mission, des vols de biens entreposés dans les locaux de Ambassade, des détournements de biens destinés à la mission et des collusions entre des employés et des entreprises.



Suite à cette enquête, selon nos sources au moins 15 employés de l’Ambassade, embauchés localement aurait été congédiés. L’enquête administrative se poursuit. La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) pourrait à son tour enquêter sur ces fraudes, qui pourrait déboucher sur des accusations criminelles



À suivre...



TB/ HaïtiLibre