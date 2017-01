Haïti - Politique : Privert commémore le 7e anniversaire du séisme





Jeudi 12 janvier 2017, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné de son épouse Ginette, du Premier Ministre, Enex Jean-Charles, de membres du cabinet ministériel et d'autres grands commis de l'État, a commémoré, le 7e anniversaire du séisme dévastateur du 12 janvier 2010 qui a durement frappé Haïti.



Le Chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs, à St-Christophe (Titanyen), sur le site où ont été enterrés plusieurs milliers de personnes tuées par le séisme.



Par la suite au Palais National, Jocelerme Privert a fait une halte devant le mausolée construit en hommage aux employés civils et policiers victimes de l'effondrement partiel du Palais avant d’assister à une cérémonie œcuménique organisée au Palais, en présence notamment de leaders religieux, de représentants du Corps diplomatique et consulaire, du Président de la Chambre des députés et d'autres hauts dignitaires.



Dans leurs messages respectifs, le Pasteur Sylvain Exantus (Fédération Protestante d'Haïti), Mgr Zachee Duracin (Église Épiscopale Anglicane), la mambo Euvonie Georges Auguste (Confédération Nationale des vodouisants) et Mgr Pierre André Dumas (Église catholique) ont évoqué les drames causés par le séisme de 2010 qui a endeuillé des dizaines de milliers de familles en Haïti. Ils ont prêché pour l'unité et plaidé pour une prise de conscience collective afin de mieux reconstruire le pays dans toutes ses dimensions physique, spirituelle, économique et morale. Ils ont également appelé tout un chacun à célébrer la vie tout en prenant les dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les dégâts en cas de nouveaux aléas naturels majeurs.



Dans son discours de circonstance, le Privert, a indiqué que la date du 12 janvier doit rester gravée dans notre mémoire collective. Il en a profité pour offrir des plaques d'honneur aux représentants de la communauté internationale qui ont contribué et se sont solidarisés avec le Peuple Haïtien dans des périodes difficiles de son histoire, notamment lors du passage de l'ouragan Matthew en octobre dernier. C'est, estime le Président Privert, « un acte de reconnaissance et de remerciement du peuple haïtien envers les partenaires et amis d'Haïti. »



HL/ HaïtiLibre