Haïti - Sécurité : Toutes les écoles fermées dans le Département de Grande Anse





Suite à l’arrestation et l’extradition controversée du Sénateur élu Guy Philippe le 5 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html les partisans et sympathisants de Guy Philippe, le Sénateur élu du Département de Grande Anse, manifestent quotidiennement, pour réclamer le retour de leur sénateur.



Par ailleurs, en raison de sérieuses menaces lancées par des individus, qui prétendent être des partisans de Guy Phlippe, sans que l’on puisse en être certain, la quasi totalité des écoles du département de la Grande Anse ont fermée leurs portes depuis le début de la semaine, les parents gardant leur enfants à la maison par peur de les envoyer dans la rue où règne un climat d’insécurité et de violence https://www.haitilibre.com/article-19767-haiti-flash-americains-attaques-maisons-incendiees.html http://www.haitilibre.com/article-19757-haiti-flash-represailles-violentes-des-partisans-de-guy-philippe.html



Jean Marcel Jeanty, le Directeur Départemental d’Éducation (DDE) du département, déplore cette situation qui pénalise les élèves dont l’année scolaire avait déjà été réduite de plusieurs jours par le passage récent de l’ouragan Matthew. Il entend rencontrer les autorités policières afin de voir comment assurer la sécurité des enfants et des écoles afin de permettre la reprise des activités scolaires...



PI/ HaïtiLibre