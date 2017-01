Haïti - Diaspora : 7 ans après, Montréal se souvient





Dans le cadre de la commémoration du 7e anniversaire du violent séisme qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010, faisant plus de 200 000 morts, 300 000 blessés et 1 million de sinistrés, le Maire de Montréal, Denis Coderre, a tenu à réaffirmer sa solidarité et sa sympathie à l'endroit du peuple haïtien et des nombreux montréalais d'origine haïtienne.



« Montréal n'a pas oublié et n'oubliera jamais cette terrible journée du 12 janvier 2010. Nos démarches pour aider le peuple haïtien à surmonter cette épreuve se poursuivent toujours aujourd'hui, entre autres par l'intermédiaire du du Programme de coopération municipale Haïti-Canada, qui vise à accompagner la capitale, Port-au-Prince, dans ses efforts de reconstruction. Les différents projets en cours, principalement le renforcement institutionnel et budgétaire, l'identification des rues, et l'aménagement des écoles communales, vont contribuer à remettre la capitale sur ses pieds et lui permettre d'offrir de meilleurs services à ses citoyens. “Montréal pap janm' bliye, lè yon zanmi atè nou lonje men bali pou li sa kanpe sou de pie li. solidarite ! solidarite !” », a déclaré Denis Coderre.



« La ville de Montréal est fière de sa communauté haïtienne et les liens d'amitié qui unissent Haïti et Montréal sont toujours aussi solides. Ils se sont d'ailleurs manifestés une fois de plus en octobre dernier, à la suite du passage de l'ouragan Matthew en Haïti. Répondant à l'appel pour une assistance humanitaire, la Ville a alloué un soutien de 60,000 dollars pour venir en aide à la population sinistrée. Nous répondrons toujours "présent" pour nos amis haïtiens », a conclu le Maire.



HL/ HaïtiLibre