Haïti - Actualité : Zapping politique...





Les femmes plus présentes aux élections locales :

Pour les élections du 29 janvier il y a au total 12,267 candidatures pour les CASEC, avec un effectif de 34.99 % de femmes, 14,206 candidatures pour les ASEC, avec 41.76% de femmes, et 4,583 candidatures pour les délégués de ville, avec 40% de femmes. Sur 31,056 candidates et candidats, qui prendront part aux scrutins des collectivités territoriales, 38.92 % sont des femmes.



Guy Philippe, le CEP se déresponsabilise :

Uder Antoine, directeur exécutif du Cconseil Électoral Provisoire (CEP) a tenu à préciser, que le dossier de Guy Philippe avait été géré par le CEP de Pierre-Louis Opont et non par celui présentement en fonction...



Jovenel Moïse solidaire :

«Toutes mes pensées vont à nos milliers de disparus, à leurs familles et amis. » a déclaré hier jeudi le Président élu d'Haïti, Jovenel Moïse.



Diaspora, messe de requiem dimanche :

Jeudi, l'Ambassade d'Haïti en France a profité de la commémoration du séisme du 10 janvier 2010, pour inviter la communauté haïtienne de France et les amis d'Haïti à une messe de requiem qui sera célébrée par Mgr Rambaud dimanche 15 janvier 2017 à 17h00 à l'Eglise Saint Georges, située 4 rue Édouard Pailleron 75019.



Message du Jeune Président du GJH :

Amos Cincir, le Jeune Président de la République du Gouvernement Jeunesse d’Haïti (GJH) a adressé le message suivant « À la classe politique haïtienne aveugle qui recourt sans relâche à la violence et à la destruction des biens de paisibles citoyens pour satisfaire leurs desiderata personnels, au détriment de l'intérêt de la population et de la Nation en général, je voudrais lui demander de revendiquer pacifiquement son droit en faisant une trêve tout en prenant conscience de la situation en tant que citoyens, car l'heure n'est plus à la violence mais à la construction d'un meilleur pays. »



17% des juges électoraux formés :

Sur les 760 juges électoraux, 131 ont déjà suivi des formations. Dans le cadre des prochaines élections, les superviseurs et les membres des bureaux de vote recevront une formation les 14 et 21 janvier.



Annonce du Ve recensement général :

Dans le journal officiel Le Moniteur N°5 du mercredi 11 janvier 2017 a été publié l'Arrêté annonçant le Ve recensement général de la Population et de l'habitat de la République d'Haïti, au cours de l'année 2018.



HL/ HaïtiLibre