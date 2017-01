Haïti - FLASH : Guy Philippe plaide non coupable





Ce vendredi matin, le Sénateur élu Guy Philippe, qui a été arrêté le jeudi 5 janvier après-midi http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html et déporté aux États-Unis http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html le même jour ; s'est rendu à la Cour Fédéral de Miami pour l'audience de mise en accusation, sur un ensemble de charges http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html allant de l'importation de stupéfiants au blanchiment d'argent.



Guy Philippe, accompagné des avocats américains Zeljka Bozanic et Richard Okyere Dansoh a décidé de plaider non coupable devant un juge de Miami aux charges que le gouvernement fédéral a contre lui ; il a donc été renvoyé en détention en attendant une prochaine audition pour laquelle aucune date n’a été fixée.



L'avocate de Guy Philippe, Zeljka Bozanic, a déclaré que pour l'instant elle ne demandera pas de caution pour son client, mais elle pourrait le faire plus tard, bien que le ministère public veut qu'il reste en état d'arrestation.



A suivre...



HL/ HaïtiLibre