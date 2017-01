Haïti - Politique : Manifestation de soutien à Guy Philippe devant ambassade américaine





Vendredi, plus de 200 personnes, partisans et sympathisants du Sénateur Guy Philippe, brandissant sa photo, des drapeaux haïtiens et criant des slogans hostiles aux américains, ont manifesté devant l'Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, où un important dispositif de sécurité de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et des Casques bleus de Minustah, avait été déployé pour éviter tout débordement.



Les manifestants réclamaient le retour en Haïti du Sénateur Guy Philippe, arrêté et extradé aux États-Unis le 5 janvier dernier, http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html , accusé par la justice américaine de trafic de drogues et de blanchiment d'argent et visé par un mandat d'arrêt émis en 2005 par un tribunal fédéral américain.



« On veut dire aux américains de ramener Guy Philippe à l'aéroport, là où ils l'ont kidnappé. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas une armée, parce que nous sommes un petit pays, que les américains peuvent se croire permis de rentrer ici et d'arrêter un sénateur élu » a déclaré un partisan très motivé du Sénateur Philippe.



Il est bon de préciser que ce n’est pas l'agence américaine de lutte anti-drogues (DEA) qui a procédé a l’arrestation du Sénateur haïtien sur le territoire national, mais des agents haïtiens du Bureau de Lutte Contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS) et que ce sont les forces de l’ordre haïtienne, qui ont remis par la suite le même jour, entre les mains de la DEA le Sénateur Guy Phlippe pour qu’il soit transféré aux États-unis.



Ce même vendredi, Guy Philippe, s'est rendu à la Cour Fédéral de Miami pour l'audience de mise en accusation http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html Accompagné de ses avocats américains Zeljka Bozanic et Richard Okyere Dansoh, il a plaidé non coupable devant un juge de Miami aux charges que le gouvernement fédéral a contre lui http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html . Aucune date n'a été fixée pour la prochaine audition.



TB/ HL/ HaïtiLibre