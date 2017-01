Haïti - Politique : Message de Privert lors du 7e anniversaire du séisme





Jeudi dans le cadre des cérémonie commémoratives du 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, journée du souvenir, de réflexions et de sensibilisation sur la vulnérabilité d’Haïti face aux risques et désastres, le Président de facto Jocelerme Privert a délivré un discours de circonstance à la Nation http://www.haitilibre.com/article-19786-haiti-politique-privert-commemore-le-7e-anniversaire-du-seisme.html



Extraits du message de Jocelerme Privert :

« Chers amis, chers concitoyens, familles éplorées,



“Oui je reviens dans son temple adorer l’Éternel” disait le dramaturge français Jean Racine pour introduire l’une de ses plus grandes œuvres classiques. À la mémoire collective de toutes les victimes du drame du 12 janvier 2010, je reprends “oui je reviens de Morne St Christophe honorer nos compatriotes et de nos amis de la communauté internationale disparus lors du violent séisme du 12 janvier 2010”.



Le 12 janvier restera toujours gravé dans notre mémoire collective. En plus du geste symbolique consistant a déposer des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire de nos fonctionnaires, nos policiers, nos compatriotes et nos amis de la communauté internationale, qui nous ont laissés, c’est aussi l’occasion pour nous de manifester notre solidarité avec des milliers d’autres qui souffrent encore dans leur cœur et dans leur chair ce drame.



Mais c’est aussi l’occasion de prendre le temps de se recueillir, de se rappeler de ce qui s’est passé, se souvenir des êtres chers décédés ou des personnes handicapées. C’est devenu une habitude, un devoir presque un ressourcement. Chacun, chacune d’entre nous pleure ses morts, ses disparus. Certains ont encore le réflexe de toucher une partie de leur corps meurtri devant cette fatidique journée !



Cependant, nous limiter seulement à ce deuil renouvelé est certes nécessaire comme action, mais elle n’est pas suffisante. Elle nous maintient dans une attitude de victimes impuissantes face à des drames auxquels notre Nation est et sera continuellement exposée.



L’Arrêté présidentiel que vient de lire le Maitre de Cérémonie http://www.haitilibre.com/article-16295-haiti-social-12-janvier-declare-journee-de-commemoration-et-de-reflexion.html entends créer un nouveau cadre et inviter à une nouvelle posture par rapport aux aléas naturels. Nous n’oublierons jamais nos morts et en particulier ceux du 12 janvier. Toutefois, même à plus petite échelle, années après années, cataclysmes, cyclones, ouragans lacèrent notre tissu social, meurtrissent nos familles et rendent improbables un décollage économique !



Il nous faut conscientiser notre population et surtout notre jeunesse, préparer nos cadres et techniciens, et enfin préparer des politiques publiques traduites dans nos budgets nationaux et déconcentrés pour faire face à ces tristes réalités qui sont partout mieux gérées autour de nous dans la région.



Chaque 12 janvier, journée de recueillement sera désormais aussi une journée nationale de réflexion et de sensibilisation face aux risques et aux catastrophes naturelles et sur la nécessité de nous préparer à l’inéluctable à chaque saison cyclonique, chaque tremblement de terre ou même, à chaque incendie ! [...] »



HL/ HaïtiLibre