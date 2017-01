Haïti - Politique : Décès de Me François Latortue





Camille Junior Edouard, le Ministre de la Justice a appris avec consternation le décès samedi 14 janvier de Me François Latortue, à l'âge de 98 ans. En cette douloureuse et éprouvante circonstance, le Ministre salue la mémoire de cet ancien Ministre de la Justice (24 mars 1986 – 5 janvier 1987).



Rappelons que Me François Latortue est également l'auteur de plusieurs ouvrages important pour la promotion du Droit haïtien, dont entre autres le « Droit du travail en Haïti » (1961) et « Cours de Droit Civil en Haïti ».



« Le Ministre Édouard présente ses sympathies aux membres de sa famille et à ses proches et souhaite que son immense œuvre en inspire d'autres. »



HL/ HaïtiLibre