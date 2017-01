Haïti - Japon : Soutien au développement des matériels didactiques en mathématiques





Vendredi à l'hôtel Montana, le Ministère de l'Éducation Nationale conjointement avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), a lancé le projet de soutien au développement des matériels didactiques en mathématiques pour l'apprentissage des élèves.



S'inscrivant dans le cadre des actions visant à l'amélioration de la qualité de l'éducation, ce projet cible principalement le département du Centre pour la mise en œuvre de la phase pilote à laquelle participeront 6 écoles fondamentales publiques choisies dans les communes de Hinche et de Mirebalais à raison de 3 écoles par commune.



Prévu pour une durée de trois ans, ce projet doit notamment toucher les principaux acteurs du secteur de l'éducation dans le Plateau central. Il concerne un total de 35,295 élèves ; près de 700 enseignants ; 150 directeurs ; 153 écoles publiques et 44 inspecteurs des Bureaux de District Scolaire et d'Inspection de Zone.



La gestion du projet est confiée à la Direction de l'Enseignement Fondamental du Ministère, assistée par la Direction du Curriculum et de la Qualité et de la Direction de la Formation et du Perfectionnement. Plusieurs experts japonais contribueront également à l'exécution du projet.



HL/ HaïtiLibre