Haïti - Économie : Qui est Myrtha Vilbon, Entrepreneure de l'année 2016 ?





Rappelons que Myrtha Vilbon, propriétaire de l’Entreprise « Glory Industries » le premier fabricant haïtien de papier hygénique et de serviettes de table en papier, fabriqués à Port-au-Prince, qui emploie plus de 80 personnes, dont 70% de femmes, a remporté en décembre dernier le titre tant convoité d’Entrepreneure de l’année 2016, lors de la 7ème Édition de la prestigieuse compétition organisée par Digicel http://www.haitilibre.com/article-19559-haiti-economie-laureats-du-concours-digicel-entrepreneur-de-l-annee-2016.html



Le Jury a désigné Myrtha Vilbon Entrepreneure de l'Année 2016, pour avoir su voir l’opportunité d'affaires en transformant le papier toilette, un produit de luxe importé et couteux, en produit fabriqué localement accessible. Selon le modèle classique de substitution de produits importés, Myrtha a collecté 2,4 millions de dollars pour financer « Glory Industries ».



Qui est Myrtha Vilbon ?

Myrtha Vilbon est née dans une famille d'entrepreneurs. Quand elle a commencé à aider dans l'usine de bonbons de son père à l'âge de 7 ans, il était clair pour tout le monde qu'elle avait hérité de leur enthousiasme, leur aspiration et leur amour du succès.



Dès son démarrage dans les affaires, elle s'est spécialisée dans la structuration des réseaux de distribution alimentaire pour plusieurs marques étrangères bien connues, acquérant une importante expérience internationale ainsi qu'une précieuse connaissance des besoins et de ce que ces entreprises ont trouvé quand elles ont accédé le marché haïtien.



L’été dernier Martha Vilbon a été l'un des quatre entrepreneurs haïtiens à prendre part au Sommet mondial de l'entrepreneuriat à Palo Alto, en Californie, auquel a assisté le Président Barack Obama, qui a examiné les défis auxquels font face les entreprises locales dans des pays où l’implantation est considérée comme « difficile ».



En plus de devenir Entrepreneur de l'année, Martha Vilbon est également la gagnante nationale dans la catégorie émergente. Elle a été choisie pour sa réussite dans un marché dominé par les importations et pour produire de façon intuitive un produit abordable vendu par des marchands ambulants parmi d'autres produits plus coûteux.



Depuis son enfance dans la société de son père, elle a été attentive à la façon dont les choses fonctionnaient. Elle sait quand et comment mettre l’emphase là c’est nécessaire dans une entreprise, sur des aspects comme la capacité financière et la responsabilité sociale des entreprises, comme nous le voyons avec le succès de Glory Industries aujourd'hui.



