Haïti - Élections : Comptage parallèle rapide et tendance des votes





Vendredi, dans la perspective des élections législatives et locales du 29 janvier prochain, les responsables du Comité de pilotage de l’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) ont rencontré, d'une part des universitaires et des leaders d'opinion et d'autre part, des membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) autour de l'expérience de l'Observation Electorale Systématique, plus particulièrement du comptage parallèle et rapide des tendances de vote.



Au cours de ces deux rencontres, Rosny Desroches, membre du Comité de pilotage a rappelé le pari de l'observatoire de valoriser l'utilisation des méthodes scientifiques au service de la politique et au détriment de la subjectivité et de l'incohérence, tout en sollicitant l'apport des interlocuteurs dans ce combat.



Neil Nevitt, Professeur de Sciences Politiques à l'Université de Toronto et consultant auprès du « National Democratic Institute » (NDI), expliqué les étapes de l'observation systématique, depuis la détermination d'un échantillon de bureaux de vote jusqu’à la publication des données recueillies.



Fait saillant de ces échanges : la présentation par le professeur Nevitt des résultats du « Quick Count » (comptage rapide) réalisé discrètement par l'OCID lors de l'élection présidentielle du 20 novembre 2016, un comptage dont les résultats correspondent sensiblement à ceux publiés par le CEP.



Les réactions des participants ont été plutôt positives. Plusieurs responsables de structures étatiques et de la Société ont renouvelé leur engagement de plaider pour la modernisation de la vie politique par l'usage des procédés scientifiques, tels que les enquêtes et les sondages.



Ce lundi 16 janvier, ce sera au tour des responsables de partis politiques d'échanger avec les responsables de l'OCID au sujet des actions visant à institutionnaliser la démocratie en Haïti.



HL/ HaïtiLibre