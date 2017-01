Haïti - Actualité : Zapping politique...





Jovenel Moïse salue l’élection du bureau du Sénat :

Jovenel Moïse, le Président élu d'Haïti a salué l'élection du nouveau Bureau du Sénat http://www.haitilibre.com/article-19797-haiti-politique-youri-latortue-nouveau-president-du-senat.html « C'est un pas important dans le processus de renforcement de nos institutions démocratiques et de la stabilité politique. Je renouvelle mon engagement à travailler ensemble, exécutif et législatif, dans un parfait esprit de concorde nationale et de dépassement de soi pour écrire la plus belle page de l'histoire politique, économique et sociale de notre Patrie commune. »



L’Ambassadeur Paul Altidor et Martin Luther King :

Dimanche, l'Ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, Paul G. Altidor a reçu le Prix du service international, lors de la célébration internationale du « Martin Luther King, Jr. International Salute ».



« Nous consacrons ce week-end à la vie et à l'héritage de ce grand homme dont le rêve a permis à toutes les nations de croire et de lutter pour la liberté, la justice et l'égalité pour tous. Haïti est honoré d'avoir été une source d'inspiration comme la première Nation noire à se lever et se révolter contre l'oppression. Joyeux Martin Luther King Jr. mes amis ! » a déclaré l’Ambassadeur.



Le BAI déplore la décision du BCEN :

Le Bureau des Avocats Internationaux (BAI) et l’Institut pour la Justice et la Démocratie en Haïti (IJDH) déplorent la vérification incomplète effectuée par les autorités électorales d’Haïti, qui sont bien en deçà de la vérification indiquée dans « l’Avant Dire Droit » du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN). La décision du BCEN du 3 janvier 2017 http://www.haitilibre.com/article-19690-haiti-flash-le-bcen-rend-sa-decision-finale.html ignore les demandes légitimes des partis politiques et des groupes d’observation et met en péril la crédibilité des résultats des élections présidentielles récemment annoncés.



Jovenel Moïse déjà pris en charge par l’État :

Selon un membre du gouvernement, Jovenel Moïse serait déjà pris en charge par l'État pour ses dépenses en attendant sa prestation de serment le 7 février prochain.



La Sénatrice Étienne remercie ses collègues :

« Je remercie mes collègues Sénateurs qui m'ont élue quasi-unanimement première Secrétaire du Sénat » a déclaré la nouvelle sénatrice et seule femme à la Chambre haute Dieudonne Luma Étienne (PHTK) http://www.haitilibre.com/article-19797-haiti-politique-youri-latortue-nouveau-president-du-senat.html



Succès du concert au Palais Sans-Souci :

Samedi au Palais Sans-Souci, malgré les menaces de pluie, le public s'est déplacé en nombre pour le Concert pour la Paix et la Réconciliation http://www.haitilibre.com/article-19785-haiti-actualite-zapping-politique.html Plus de 1,500 personnes sur le site et beaucoup d'autres à l'extérieur. La population de Milot était venue assister au Concert avec leur chaise et la joie de vivre... Certaines personnes sont restées debout, mais avec le sourire...



HL/ HaïtiLibre