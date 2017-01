Haïti - Élections : Le CEP révoque près de 300 contractuels





Lundi Uder Antoine, le Directeur Exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP) a annoncé dans une note que « [...] suite à certaines anomalies enregistrées lors des élections du 20 novembre 2016, le Conseil a décidé d’effectuer des changements au sein du personnel vacataire [...] »



Ces changements concerne près 300 contractuels (Superviseurs et des Membres de bureaux de vote) révoqués pour diverses raisons dont « [...] des procès-verbaux manquants, le non-respect des procédures, perception non justifiée des frais accordes, disparition du matériel, indiscipline et abandon de poste. »



Uder Antoine précise que ces dispositions « [...] traduisent la détermination du Conseil à s’assurer de la qualité et de l’amélioration constante du processus électoral. »



S/ HaïtiLibre