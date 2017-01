Haïti - FLASH : «Se faire justice soi-même ou le règne de l’impunité en Haïti»





La Section des droits de l’homme de la Minustah / Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (SDH), vient de publier un rapport qui analyse les éléments clés du lynchage en Haïti, un phénomène bien connu des haïtiens, mais qui demeure très mal documenté. L’objectif du rapport est de déconstruire certains mythes qui entourent ce phénomène et d’appeler les autorités haïtienne à une meilleure prise en compte de ces cas.



Le rapport rappelle que le lynchage est un crime et non une quelconque forme de justice populaire et souligne que les homicides par lynchage représentent 15 % de tous les homicides en Haïti. Il indique que de 2009 à 2015, il y a eu en moyenne 10 cas de lynchage par mois, avec une légère augmentation des décès par lynchage, de 7,5 morts par mois en 2009 à 8,1 par mois en 2015.



Contrairement aux idées reçues, le lynchage est essentiellement un phénomène urbain : 70 % de tous les décès par lynchage en Haïti entre 2009 et 2015 ont eu lieu dans le département de l’Ouest ou l’on compte 14 décès par 100,000 habitant alors que la moyenne nationale, excluant le département de l’Ouest, est de 3,4 décès par lynchage par 100,000 habitants.



Par ailleurs, le rapport révèle que dans les cas suivis par la SDH ces dernières années, ces actes ont rarement fait l’objet d’une enquête judiciaire et encore moins d’une condamnation. Entre 2010 et 2015, sur les 483 lynchage ou tentatives de lynchage rapportés par la Minustah, seulement 59 ont donné lieu à des arrestations. Le rapport ne fait mention que d’une seule condamnation dans un cas de lynchage.



Le rapport conclut qu’en l’absence de mesures prises par les autorités haïtiennes pour combattre le lynchage, l’État manque à son obligation de protéger ses citoyens. Il recommande entre autres, une meilleure étude du phénomène afin de mieux le comprendre et de mettre sur pied des stratégies d’intervention appropriées.



Téléchargez le rapport « Se faire justice soi-même ou le règne de l’impunité en Haïti » (PDF) : http://www.haitilibre.com/docs/170117_rapport_-_haiti_-_se_faire_justice_soi-meme_-_fr.pdf



HL/ HaïtiLibre