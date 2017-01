Haïti - Politique : L’EDH nie sa responsabilité





Suite aux inondations qui ont affecté récemment les plantations des paysans de la Vallée de l'Artibonite, l'Électricité d'Haïti (EDH) informe que contrairement aux informations rapportées dans certains médias, le débit d'eau moyen évacué pendant la période du 11 janvier dernier par la Centrale de Péligre (281,25m3/s), ne peut en aucun cas causer des inondations, qui résultent probablement de l'état en crue des Rivières Fer à Cheval et Lathème situées en aval de Péligre.



Rappelons que le 11 janvier dernier l'EDH « [...] ayant constaté une différence d’élévation du niveau d’eau de plus de 2,5 mètres, augmentant l'élévation du réservoir à 167,2 m. Compte tenu des lectures enregistrées par les observateurs des stations de mesures de la hauteur d'eau, disposées en amont des rivières Guayamonc et Los Abeyos et vu l'impossibilité de stocker cette eau en amont du barrage en raison des exigences liées aux travaux de réhabilitation de Péligre, en accord avec l'un des Responsables de l'Organisme de Développement de la Vallée Artibonite (ODVA), nous avons évacué un débit moyen de 281,25m3/s d'eau, soit 14,05% de notre capacité d'évacuation.



Par conséquent, l'EDH nie toute implication dans les évènements malheureux affectant les plantations des paysans de la Vallée de l'Artibonite. »



HL/ S/ Haïtilibre