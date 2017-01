Haïti - FLASH : Coûts des élections sous l'administration Privert/Jean-Charles





Le Ministère de l'Économie et des Finances a présenté une synthèse du montant des dépenses effectuées sous l'administration Privert/Jean-Charles, dans le cadre des élections pour la période allant du 14 février 2016 au 17 janvier 2017.



Décaissements au profit du CEP :



Exercice 2015-2016 : 1,610,105,141.00 Gourdes



Juillet 2016 : 237,250,000

Aout 2016 : 717,837,141

Septembre : 655,048,000



Exercice 2016-2017 : 1,355,405,720.78 Gourdes



Novembre 2016 : 512,329,406

Décembre 2016 : 503,243,314.78

Janvier 2017 : 339,833,000



Rappelons qu’à l'arrivé du Gouvernement de transition, le solde du « basket fund » du PNUD était d’un peu plus de 6,5 millions de dollars américain.



Décaissements au profit d'autres institutions :



Exercice 2015-2016 : 345,886,296.69 Gourdes



- Bureau du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique (BSESP) : 24,000,000.00

- Police Nationale D'Haïti : 53,247,7165.50

- Ministère de la Communication/RTNH : 6,670,549.19

- Commission Indépendante d'Evaluation et de Vérification électorale : 28,715,120.02

- Autres (Primature, Présidence, Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique) : 233,252,910.98



Exercice 2016-2017 : 377,200,060.00 Gourdes



- Bureau du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique (BSESP) : 0

- Police Nationale D'Haïti : 197,200,060.00

- Ministère de la Communication/RTNH : 0

- Commission Indépendante d'Evaluation et de Vérification électorale : 0

- Autres (Primature, Présidence, Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique) : 180,000,000.00



Total pour l'ensemble des périodes : 723,086,356.69 Gourdes



Décaissements pour la réhabilitation des infrastructures électorales endommagées suite au passage de l’ouragan Matthew :



Exercice 2016-2017 : 360,000,000.00 Gourdes



Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD) : 280,000,000.00 Gourdes

Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) : 45,000,000.00

Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) : 35,000,000.00



En résumé le financement des activités électorales pour la période allant du 14 février 2016 au 17 janvier 2017 s’élève au total à près de 3,4 milliards de Gourdes (3,368,597,218.47 Gourdes (1,955,991,437.69 pour l'exercice 2015-2016 (14 février au 30 septembre 2016) et 2,012,605,780.78 pour l'exercice 2016-2017)



Un montant total de 2,965,510,861.78 gourdes a été décaissé au profit du CEP (1,610,105,141.00 pour l’exercice 2015-2016 (14 février au 30 septembre 2016) et 2,965,510,861.78 pour l’exercice 2016-2017)



Les décaissements au profit d'autres institutions dans le cadre des élections se sont élevés au total à 723,086,356.69 gourdes.



