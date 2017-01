Haïti - AVIS : Plaintes sur les téléphones transférés en mode «roaming»





La Direction Générale de l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) reçoit beaucoup de plaintes de la part de la population de la zone frontalière, particulièrement de Ouanaminthe et de Belladère, concernant leur téléphone qui sont transféré automatiquement en mode « roaming » sans aucune nécessité et sans avoir demandé le service.



Le CONATEL avise et demande à tous les opérateurs qui fournissent un service de téléphonie en Haïti, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher de passer en mode « roaming » automatiquement sans l’accord formel des consommateurs haïtiens.



Le CONATEL promet de faire le suivi avec toutes les autres instances concernées pour que les mesures soient prisent, tant au niveau technique que légale dans l’intérêt des consommateurs.



HL/ HaïtiLibre