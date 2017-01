Haïti - Actualité : Zapping politique...





Jude Célestin, sort de son silence :

Jude Célestin (LAPEH) sort de son silence et annonce son intention de continuer à se battre contre « le coup d'État électoral » du PHTK qui a permit l’élection à la Présidence de Jovenel Moise. Il affirme avoir eu des discussions à ce sujet avec Jean-Charles Moise (Pitit Dessalin) ainsi qu'avec des membres de Fanmi Lavalas, « Nous allons continuer de mener le combat politique et nous sommes certains que la victoire sera celle d'Haïti [...] »



6.7 millions de plus pour les élections :

Le gouvernement devrait décaisser dans les prochains jours 5 millions de dollars pour le Conseil électoral et environ 1.7 million à la police nationale pour assurer la sécurité le aux prochaines élections, prévues le 29 janvier prochain. Soit au total ± 448,900,000.00 Gourdes



AVIS Diaspora : « Konsila Mobil » :

Le Consulat Général d'Haïti à Miami annonce que le « Konsila Mobil » sera à Lake Worth le jeudi 19 janvier 2017 à l'église évangélique luthérienne de Salem Evangélique, située au 1020 South Dixie Highway Lake Worth, FL 33460. De 9h00 a.m. à 1h00 p.m., les agents consulaires du Consulat vous donneront la possibilité de renouveler votre passeport, de demander un document d'archives et de répondre à vos questions.



Jovenel Moïse rencontre la diaspora en RD :

Mardi, lors d'une rencontre avec des compatriotes haïtiens vivant en République Dominicaine le Président élu Jovenel Moïse leur a déclaré « Je suis prêts à faire face aux difficultés qui m'attendent y compris des dossiers complexe comme le Programme d’Identification et de Documentation des Immigrants Haïtiens (PIDIH). »



L’APH toujours majoritaire à la Chambre basse :

« L’Alliance Parlementaire pour Haïti » (APH) pour la 2ème Année législative consécutive est majoritaire à la Chambre des députés (64 députés) » a fait savoir le député de Delmas Gary Bodeau (BOUCLIER), Questeur du bureau de la Chambre basse



12 mois d’arriérés de salaires... :

Depuis lundi, le troisième cycle de l’École Fondamentale d’Application et Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP) de Petit-Goâve ne fonctionne plus. Certains professeurs sont en grève, réclamant du Ministère de l'éducation nationale le paiement de 12 mois d’arriérés de salaire... D'autres professeurs refusent de travailler en signe de solidarité. HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)



Promesse du VP du bureau du Sénat :

Jean Mary Salomon (OPL), le Vice-président du Sénat, promet que le nouveau bureau dont il fait partie va œuvrer à redonner du prestige au Grand Corps. Il déclare que ses pairs sont conscients des défis à relever au cours de cette année.



