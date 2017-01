Haïti - Politique : Procédure d’interpellation contre le Ministre de la Justice





Mercredi, Camille Junior Édouard, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, suite à son refus de répondre pour la seconde fois à une invitation du Sénat, a excédé les Sénateurs qui ont décidé de lancer non plus une nouvelle invitation mais une procédure d’interpellation contre lui pour « refus de collaboration » avec le Sénat.



Rappelons que le Ministre Edouard, devait se présenter accompagné du Directeur de la Police Nationale d’Haïti, du responsable de Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) et du Secrétaire d’État à la Sécurité Publique, pour s’expliquer sur les circonstances et la légalité http://www.haitilibre.com/article-19774-haiti-flash-guy-philippe-a-ete-extrade-sur-quelle-base-legale.html de l’arrestation du Sénateur élu Guy Philippe, appréhendé puis extradé vers les États-Unis le 5 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html



Camille Junior Édouard devra se présenter ce jeudi à 11h00 du matin au Sénat pour s'expliquer et être sanctionné par un vote de confiance ou de censure. Toutefois, compte tenu que le Sénat n’est pas au complet et qu’il faut le vote de 16 sénateurs pour le censurer, s’il obtient le support des sénateurs pro-Lavalas (probable mais pas certain) il échappera à au vote de censure.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html

http://www.haitilibre.com/article-19774-haiti-flash-guy-philippe-a-ete-extrade-sur-quelle-base-legale.html

http://www.haitilibre.com/article-19767-haiti-flash-americains-attaques-maisons-incendiees.html

http://www.haitilibre.com/article-19757-haiti-flash-represailles-violentes-des-partisans-de-guy-philippe.html

http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html

http://www.haitilibre.com/article-19730-haiti-justice-guy-philippe-a-comparu-le-ministre-de-la-justice-convoque.html

http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html

http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html



TB/ HaïtiLibre