Haïti - FLASH : Un espagnol arrêté en Europe, bientôt transféré en Haïti





Jeudi 19 janvier, Antonio Salvador Garcia Piquer, un citoyen espagnol d’une soixantaine d’année, accusé de trafic de stupéfiants en Haïti, faisant l’objet d’un mandat d'arrêt international # 00029 émis le 7 novembre 2016, par le juge d'instruction Wando Saint-Villier du Tribunal de Première Instance (TPI) de la Croix-des-Bouquets a été arrêté en Espagne.



Camille Junior Edouard, le Ministre de la Justice a salué cette arrestation tout en annonçant le début des procédures de son TRANSFERT pour qu'il soit remis à la justice haïtienne...



« Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) porte à la connaissance du public en général [...] que suite à une opération menée dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée, les autorités du Gouvernement espagnole ont appréhendé aujourd'hui [jeudi] Antonio Salvador Garcia Piquer, citoyen Espagnol accusé de trafic de drogue et contre lequel un mandat d'arrêt international au No. 00029 avait été émis le 7 novembre 2016, par le juge d'instruction Wando Saint-Villier du Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets.



Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique profite de l'occasion pour remercier les autorités policières ainsi que le Gouvernement Espagnole pour l'efficacité de la coopération inter étatique qui a permis le succès de cette opération menée en collaboration avec Interpol [...] »



Un occasion de voir combien de temps prendront les procédures pour extrader ou transférer (selon le cas), ce citoyen espagnol. Sans doute un peu plus de temps que cela a pris pour extrader le Sénateur Guy Phlippe d’Haïti vers les États-Unis le 5 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html



HL/ HaïtiLibre