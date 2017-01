Haïti - Culture : Petit-Goâve change la date de son Carnaval annuel





Pour des raisons stratégiques et économiques, le Carnaval (« dous makòs ») de Petit-Goâve qui se tenait traditionnellement en février, se tiendra dorénavant la première semaine du mois d’Août, en même temps que la fête patronale (Notre-Dame), a annoncé le Maire principale de la commune, Jean S. Limongy, en attendant la publication d’un arrêté communal fixant officiellement la nouvelle date du carnaval .



Le Maire rappelle que Petit-Goâve attire surtout des touristes locaux et internationaux au cours de la période de la fête patronale de la Notre-Dame et plutôt que d’avoir un carnaval en même temps que les autres à travers le pays, il serait plus judicieux de le réaliser au moment de cette fête estivale, ce qui génèrera pour la commune, selon le maire, beaucoup plus de visiteurs et de touristes et davantage de retombées économiques.



Toutefois, il rassure les résidents de Petit-Goâve que durant les 3 jours gras (26.27 et 28 février prochain) la ville organisera des activités et des défilés dans certaines rues de la cité et les bandes à pieds seront autorisées pour rester dans l’ambiance carnavalesque.



TB/ HaïtiLibre