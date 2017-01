Haïti - Politique : Jovenel Moïse promet des documents aux haïtiens illégaux en RD





Après les promesses non tenues et le fiasco de 2 millions de dollars du Programme d'Identification et de Documentation des immigrants Haïtiens (PIDIH) lancé en Juillet 2014 par le Gouvernement haïtien dans le cadre du Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) http://www.haitilibre.com/article-14432-haiti-politique-echec-du-pidih-un-fiasco-de-2-millions-de-dollars.html ;



Après la promesse non tenue du Ministre des Affaires Étrangères Pierrot Délienne, de fournir des passeports à 140,000 haïtiens inscrit dans le PNRE avant la fin de 2016 http://www.haitilibre.com/article-18265-haiti-politique-le-chancelier-promet-des-passeports-aux-haitiens-en-rd.html ;



Mercredi, le Président élu Jovenel Moïse, a promis à son tour de fournir des documents d'identité aux migrants haïtiens vivant illégalement en République dominicaine afin qu'ils puissent renouveler leur statut et éviter d'être expulsé en Haïti à partir d’août 2017, après une extension d’un an accordé par le Président Danilo Medina http://www.haitilibre.com/article-18010-haiti-flash-danilo-medina-accorde-un-sursis-d-un-an-a-plus-de-140-000-haitiens.html



Jovenel Moïse au Palais National à Santo-Domingo a promis devant les journalistes, que la livraison des documents indispensables sera accéléré, dont le retard a empêché des milliers d'immigrants haïtiens d'obtenir la permission de résider temporairement en République Dominicaine.



Moïse a rappelé qu'il s'était réunis mardi avec des représentants de la communauté haïtienne en République Dominicaine, à qu'il avait donné des assurances que le traitement sera accéléré, afin qu'ils puissent procéder au renouvellement de leur permis de résidence temporaire.



SL/ HaïtiLibre