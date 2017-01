Haïti - Actualité : Zapping politique...





Élections, reddition des comptes :

Cette semaine en conférence de presse, Yves Romain Bastien, le Ministre de l’Économie et des Finances a appelé à la reddition de comptes, toutes les institutions qui ont reçu et dépensé de l’argent pour les élections en cours. Rappelant que les élections ont été financées par le Trésor Public, le Ministre Bastien a estimé que toutes ces institutions qui ont dépensé l’argent des contribuables, doivent rendre des comptes à la Nation, assurant avoir passé des instruction en ce sens.



Programme de MBA à Cap-Haïtien :

À l'initiative de l'Université Publique du Nord à Cap-Haitien (UPNCH), dans le cadre de l'implantation prochaine d'un nouveau programme de MBA (Maitrise en Gestion des Affaires), une réunion de travail est prévu avec une mission de professeurs venant du Canada et de la France. Cette réunion portera notamment sur le besoin réel des Entrepreneurs du Nord en termes de jeunes cadres capables de participer au développement de leur Entreprise.



Élections, séances de sensibilisation de la population :

À 9 jours des élections, prévues le 29 janvier prochain, en collaboration avec le Conseil Électoral Provisoire (CEP) qui a impliqué ses représentants locaux sur le terrain, des séances de sensibilisation pour les élections locales se déroulent dans des lieux publics, écoles ou églises. Elles s'adressent à la population en âge de voter, ainsi qu'aux représentants des Bureaux Electoraux Départementaux (BED) et Communaux (BEC)



CONATEL : Lutte contre les interférences :

Jeudi, une rencontre s'est tenue entre le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) à travers ses services technique et juridique, et des détenteurs d'autorisation de fonctionnement de stations de radio dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-19830-haiti-avis-le-conatel-convoque-certaines-stations-fm.html Le CONATEL entend jouer pleinement son rôle de régulateur du secteur des médias et résoudre de manière immédiate les problèmes liés à l'interférence et au respect des normes techniques définies par l'institution de contrôle du spectre.



Deux lois votées au Sénats :

Mercredi lors d'une séance plénière, les sénateurs ont voté en seconde lecture deux projets de lois. Le premier portant sur la « Fortification des aliments en micronutriments » et la seconde sur l'utilisation en Haïti des logos et dénomination de la Croix -Rouge, du Croissant rouge et du Cristal rouge.



Travaux d’aménagement à l'IFORHT :

Kenn Duval, le Directeur Général du Ministère du Tourisme et des Industries Créatives, accompagné du Directeur Départementale Sud, Pierre Jude Bonhomme et de la Coordonnatrice de l’Institut de Formation Hôtelière et Touristique (IFORHT) a rencontré le corps professoral et les étudiants pour partager certaines informations sur les travaux d'aménagement de la Direction du Tourisme et de l'IFORHT.



