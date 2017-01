Haïti - Élections : J-8, Renforcement de la sécurité





Dans le cadre des mesures devant garantir la sécurité et le bon déroulement des élections du 29 janvier prochain, l’Inspecteur Général Jean Saint-Fleur, Responsable de la sécurité des élections au sein de la Police Nationale d’Haïti (PNH), a fait savoir que « 2,000 à 3,000 policiers supplémentaires seront déployés dans les département » soulignant « Il y aura des patrouilles de la PNH assistées de l’UNPol [Police des Nations-Unies], de la FPU [Forces de police spécialisée] et de la Minustah, partout à travers le territoire. »



La PNH a également annoncé qu’il y aura, comme le 20 novembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-19273-haiti-elections-attention-vous-etes-filme.html un déploiement de drones pour surveiller les élections du 29 janvier notamment dans les zones d’accès difficiles.



Par ailleurs, notez qu’à partir du vendredi 27 janvier, toutes les manifestations de rue seront interdites en Haïti et qu’a compter du samedi 28 janvier les permis de port d’armes à feu seront révoqués sur tout le territoire national.



HL/ HaïtiLibre