Haïti - Diplomatie : Deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires





Vendredi au Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, a reçu les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires en Haïti. Il s'agit d’Alfred Tanduk Palembangan de l’Indonésie qui tient résidence à Cuba et de Patrick Van Gheel du Royaume de Belgique qui représente la République Dominicaine et Cuba ou il tient également sa résidence.



Après avoir remis leurs lettres de créance au Chef de l'État, les deux diplomates ont eu séparément un tête-à-tête avec Jocelerme Privert en présence notamment du Chancelier Pierrot Délienne.



Le Président Privert, tout en souhaitant la plus cordiale bienvenue à ces deux ambassadeurs, a plaidé pour le renforcement et l'amélioration des relations diplomatiques entre Haïti et ces deux pays amis.



De leur côté, les deux diplomates ont pris l'engagement de représenter dignement leur pays, tout en respectant les principes régissant les relations diplomatiques.



Par la suite, les deux ambassadeurs ont présenté séparément une offrande florale au Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH). Michèle Frisch, la Directrice Générale du Musée a ensuite invité les diplomates à découvrir l’histoire d’Haïti à travers une visite guidée des collections du musée « [...] C’est un honneur pour moi de servir dans la fonction d’ambassadeur de Belgique dans la fière patrie de Toussaint Louverture [...] » a déclaré Patrick Van Gheel à l’issue de sa visite.



SL/ HaïtiLibre