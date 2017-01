Haïti - Politique : Le Ministère de la Justice rappelle à l'ordre les grévistes de l'ONI





Dans une note, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique dit avoir constaté « avec stupéfaction la diffusion dans les médias d’une correspondance qui lui a été adressée par des membres d’un syndicat de l’Office National d’Identification (ONI) dont copie a été envoyée à la Présidence et au Premier Ministre. »



« [...] Les membres de ce syndicat ont pris la voie publique pour dénoncer des dérives sur la gestion de l’ONI par le Directeur Général, Monsieur Wilson Fièvre, sur la base de rumeurs ou d’informations non vérifiées, tout en organisant une grève dont l’Administration n’a pas été informée. »



Le Ministère craint une volonté de perturber la bonne marche de l'ONI « en orientant l’opinion publique dans la mauvaise direction ».



Le Ministère rappelle qu’il « traite de manière administrative et légale les informations portées à son attention et rappelle à ces employés l’obligation de respecter les normes et les règles établies par la loi sur la Fonction Publique. Aussi, il les invite à reprendre tout de suite le travail afin de servir la population »



Le Ministère de la Justice conclus sa note en renouvelant sa confiance au Directeur Général de l’ONI dans l'exercice de ses fonctions.



