Haïti - Tourisme : Vers le réaménagement des installations de la Plage Publique





Les Ministres Abel Nazaire (Jeunesse) et Guy Didier Hyppolite (Tourisme) ont effectué récemment une visite technique à la Plage Publique sur la Côte des Arcadins dans le cadre d’un partenariat entre les deux ministères pour une meilleure exploitation de l'espace et la promotion de la pratique des sports balnéaires en Haïti.



Pour le Ministre Nazaire « Il est indispensable d'améliorer les installations et de transformer l'image de la Plage Publique en offrant plus d'attractions au public en général et aux jeunes en particulier [...] »



Son collègue du Tourisme abonde dans le même sens voyant dans ce projet « Une plateforme qui vend la destination Haïti » il conçoit le réaménagement de la Plage Publique comme « l'organisation globale d'un espace de récréation attrayant mettant en valeur la gastronomie, l'artisanat et la culture haïtienne, » affirmant que « Les touristes à la recherche de loisirs et de découverte doivent disposer d'un échantillon de la culture haïtienne au niveau de la Plage Publique. »



Pour sa part, Jean Paul Weberns Monfort, le Directeur de la Plage Publique, croit nécessaire que des dispositions soient prises à la suite de cette visite en vue d'offrir aux jeunes un espace attrayant, générateur de profits au bénéfice du secteur.



À l’issue de cette visite, le Ministre Nazaire a passé des instructions à l'Unité Infrastructures et Installation de son Ministère afin qu'elle travaille avec les unités techniques du Ministère du Tourisme en vue de lui soumettre un dossier complet sur le réaménagement des installations de la Plage Publique pour une meilleure utilisation de cette station balnéaire au bénéfice de la population, de la jeunesse et des touristes.



