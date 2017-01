Haïti - Guadeloupe : Voyage d’étude sur l’inspection du travail





Dans le cadre du projet de Renforcement des capacités du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), une délégation composée d’une dizaine d’inspecteurs du travail et de 2 Directeurs de l'Administration du travail du Ministère, prendront part à un voyage d'études en Guadeloupe, du 23 au 27 janvier 2017.



La délégation sera conduite par trois fonctionnaires du BIT dont Mme Patrice Laventure, Coordonnatrice du Projet, Mme Laetitia Dumas, Coordonnatrice de Programme et Opérations et Frédéric Lainé, Spécialiste en inspection du travail, tout deux du LABADMIN/OSH-Genève.



Ce voyage d'études constituera un espace d'échanges et de partage d'expériences entre les inspecteurs haïtiens et leurs homologues français, leur permettant d'appréhender le système d'Inspection du travail français et d'acquérir les bonnes pratiques du contrôle des entreprises. À leur retour, les inspecteurs haïtiens seront appelés à faire l'application rationnelle des outils et de la méthodologie appris, dans le cadre de la poursuite de leurs activités de contrôle des entreprises en Haïti.



En savoir plus sur le Projet BIT-MAST :

Le Projet de Renforcement (BIT-MAS) des Capacités du MAST est un projet mis en œuvre en Haïti par le Bureau International du Travail (BIT) et financé par le Département du travail des États-Unis dans le cadre de la loi HOPE. Il vise principalement à renforcer la capacité de l'administration du travail en Haïti et du Service d'Inspection et améliorer la conformité des entreprises textiles aux normes et au Code du Travail.



HL/ HaïtiLibre