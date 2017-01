Haïti - Politique : Signature avec le PNUD, du projet de Gouvernance locale





Vendredi, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, accompagné de Mme Magaly Beatrix C. Bien-Aimé, Directrice Générale du Ministère a procédé à la signature du document définitif du projet « Appui à la Gouvernance Locale et au Développement Territorial » (AGLDT) » avec le Programme des Nations Unies pour Développement (PNUD-Haïti) représenté par Mme Yvonne Helle.



Dans son intervention, le Ministre Fleurant a expliqué que ce projet visait de nombreux objectifs dont notamment la desserte des communautés du pays, tant urbaines que rurales, en services publics de base décents et en développant des opportunités diverses de moyens d’existence.



Il a également souligné que le Gouvernement comptait beaucoup sur ce projet pour l’inscrire dans la conception et la mise en œuvre des réformes de déconcentration, de décentralisation et d’aménagement du territoire « en combinant un soutien à la formulation et au pilotage des politiques publiques et à leur mise en opération dans des pôles locaux de développement prioritaires, notamment dans les zones frontalières. »



Fleurant a enfin rappelé que ce projet s’inscrivait dans le sillage de la mise en œuvre du Plan stratégique de Développement d'Haïti (PSDH), en embrassant particulièrement la refondation territoriale et institutionnelle.



HL/ HaïtiLibre