Haïti - FLASH : Camion contre bande à pied, 9 victimes





Dimanche soir aux environs de 10h00 p.m., le chauffeur d’un camion en provenance du Sud a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté une bande à pied de Valet, tuant 2 personnes sur le coup et en blessant 7 autres, selon le témoignage d’un taxi-moto. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital Notre Dame de Petit-Goâve.



Selon d’autres témoins le camion semble avoir accéléré pour une raison inconnue juste avant l’impact...



Le nombre des victimes a été confirmées par le Dr Martial Beneche, Directeur médical de l'hôpital Notre Dame où les blessés (dont un dans un état critique) reçoivent actuellement les soins que leurs états nécessitent.



Rappelons qu’en 2016, le Centre Ambulancier Nationale (CAN) pris en charge 13,894 victimes (blessés et morts) résultant de 2,136 accident à travers le territoire national (bilan partiel, en décembre 2016 le CAN ayant été victime d'une grève l'empêchant de fonctionner normalement).



HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)