Haïti - Politique : Inauguration de 182 logements sociaux à Ouanaminthe





Vendredi à Ouanaminthe, le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES), en présence de Jean René Antoine Nicolas, Ministre des Affaires sociales et du Travail, de Lucien Francœur, Directeur Général du FAES, de Pierre Léger, Représentant de « Food for the Poor », de l’ingénieur Esson Dorisca, Directeur Général de l’Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS), du Maire de Ouanaminthe, Demetrius Luma, d'autres invités et résidents de la zone, a inauguré, 182 logements sociaux.



182 familles bénéficieront de ces logements construits par « Food for The Poor », dans le respect des normes parasismiques a précisé l’ingénieur Esson Dorisca.



Chaque maison a une superficie de 108 m2 et comprend deux chambres à coucher, une toilette hygiénique, et une cuisine. Le coût de construction de chaque unités de logement est de 13,449 dollars américains.



Dans son intervention, Lucien Francœur a rappelé l'engagement de son équipe à travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population et a assuré que le FAES va continuer avec d’autres inaugurations d'infrastructures publiques au bénéfice du peuple haïtien.



HL/ HaïtiLibre