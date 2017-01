Haïti - Gold Cup 2017 : Les Grenadiers connaissent enfin leur adversaire en barrages





Classé 5e de la dernière « Copa Centro americana » (UNCAF) qui s'est achevée dimanche avec le sacre du Honduras, c’est le Nicaragua qui sera l'adversaire d'Haïti dans les barrages (repêchage) de la Gold Cup 2017, dont la phase finale se disputera aux États Unis du 7 au 26 juillet.



La sélection nationale haïtienne (69e FIFA) qui vient de remporter la 5e place Caribéenne à la suite de deux victoires face à Suriname (4-2) http://www.haitilibre.com/article-19743-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-s-imposent-contre-le-suriname-[4-2].html et Trinidad & Tobago (4-3) http://www.haitilibre.com/article-19751-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-remportent-la-victoire-contre-les-socca-warriors-[4-3].html au début de l'année, devrait affronter en principe en mars prochain (aller-retour) l’équipe du Nicaragua (111e FIFA) battue (1-0) dans le dernier match de la compétition de l’UNCAF, par le Salvador. La Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) doit sous peu confirmer les dates de ces deux rencontres. Le match retour se jouera à Port-au-Prince.



Le Honduras champion de la « Copa Centro americana », également gagnant en 1993, 1995 et 2011, suivi du Panama, du Costa Rica 3e et du Salvador 4e, sont directement qualifiés pour la Gold Cup.



Dans la zone caraïbe, les quatre pays qui sont au rendez-vous dans la phase finale de la Gold Cup 2017, à savoir Jamaïque, Curaçao, Guadeloupe et Guyane Française sont aussi qualifiés et Haïti jouera son ticket contre le Nicaragua.



Jusqu’à présent on connait 11 des pays de la Gold Cup 2017, le douzième sera soit Haïti, soit le Nicaragua.



À suivre en mars prochain...



BF/ HaïtiLibre