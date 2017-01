Haïti - FLASH : J-7, Comment trouver votre Centre et bureau de vote ?





La Direction Exécutive du Conseil Electoral Provisoire (CEP) rappelle à la population en général, aux partis, groupements politiques et candidats en particulier, que le Centre d’appel, fonctionne tous les jours, de 6h00 a.m. à 10h00 p.m. et permet aux électeurs et électrices de connaître leur Centre et bureau de vote pour le prochain scrutin prévu le 29 janvier 2017.



La Direction Exécutive, encourage les électeurs à appeler pour se renseigner sur leur Centre et bureau de vote en composant le 8828 (Natcom) et le 8830 (Digicel). Les électeurs peuvent également envoyer leur numéro de CIN par SMS (service gratuit) sur le 8829 (Natcom) et le 8831 (Digicel).



Vous pouvez également utiliser le système en ligne ci-dessous pour connaitre votre Centre et bureau de vote :







