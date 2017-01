Haïti - Politique : Jovenel Moïse veut une investiture à petit prix





Lundi en conférence de presse, Lucien Jura le Porte Parole de Jovenel Moïse de la Commission de transition http://www.haitilibre.com/article-19887-haiti-actualite-zapping-politique.html a expliqué que la cérémonie protocolaire de passation de pouvoir au nouveau Président élu, Jovenel Moïse, prévue le 7 février prochain se déroulera autour de 3 temps forts : la prestation de serment, le Te Deum et le discours du Président qui seront suivi de la rencontre avec les chefs des différentes délégations présentes



Outre les parlementaires, les candidats à la présidentielle (2016), tous les anciens Chef d’États d’Haïti et les délégations étrangères au total plus 200 personnalités sont invités à cette cérémonie même si de nombreux invités et Chef d’États étrangers restent encore à confirmer, à 16 jours de l’investiture qui se déroulera au Palais Législatif.



Lucien Jura a déclaré que le budget de la cérémonie d’investiture, ne devrait pas excéder un million de dollars américains à la demande du Président Jovenel Moïse, qui a rappelé que l’heure était aux économies « Le président élu ne souhaite pas que les dépenses dépassent un million de dollars, même s’il a très à cœur que le protocole d’État soit le plus possible respecté [...] », des dépenses qui seront assumées par le Palais National. Jura a rappelé à titre de comparaison, que les investitures de René Préval et Michel Martelly, avaient coûté respectivement 4 millions et 2 millions de dollars américains.



Lucien Jura a évoqué des activités populaire ce jour là et que l’installation d’écrans géants dans les villes de province afin de permettre à la population de suivre l’évènement, était à l’étude dans la Commission.



HL/ HaïtiLibre