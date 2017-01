Haïti - Culture : Carnaval de Port-au-Prince





L’Administration Communale de Port-au-Prince tient à rappeler aux opérateurs culturels, groupes musicaux, bandes à pied et le public en général que le Carnaval de Port-au-Prince se déroulera dans la capitale les 26, 27, 28 février 2017 autour du thème « An’n Fè Ayiti Reviv ».



La mairie adresse ses félicitations aux opérateurs culturels, groupes musicaux, bandes à pied, la Police Nationale d’Haïti, les commanditaires et le public en général qui durant les exercices pré-carnavalesques ont fait montre d’une attitude responsable et raisonnable. L’Administration Communale renouvelle sa détermination d’œuvrer pour que les festivités carnavalesques de 2017 soient un produit culturel, touristique et économique avantageux pour tout le pays.



Notez que l’Édition du Carnaval National 2017 aura lieu cette année dans la ville des Cayes et en 2018 à Port-au-Prince selon l’annonce faite par le Président élu Jovenel Moïse http://www.haitilibre.com/article-19883-haiti-culture-le-carnaval-national-2017-se-deroulera-dans-la-ville-des-cayes.html



