Haïti - AVIS : Recrutement d'une nouvelle promotion d'élèves-magistrats





Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) annonce le recrutement d'une nouvelle promotion d'élèves-magistrats et la tenue d'une séance de formation initiale pilote de 6 mois au profit de 20 greffiers, à l'École de la magistrature.



Conditions :



1. Être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ;

2. Détenir une licence en droit ou un diplôme équivalent, homologué par le Rectorat de l'Université d'État d'Haiti ;

3. Être âgé de 23 ans au moins et de 50 ans au plus ;

4. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;

5. Être en bonne santé mentale.



Calendrier :



Du 23 janvier au 31 mars 2017 , réception des dossiers de candidatures aux greffes des 5 Cours d'Appels. Exception faite aux postulants de la juridiction de la Cour d'Appel de Port au Prince qui doivent déposer leurs dossiers de candidature, directement à l'École de la Magistrature, située à Frères ;



Au cours du mois d'avril 2017 : publication de la liste des candidats habilités à prendre part au concours ;



Au cours du mois de mai 2017 : épreuve écrite ;



Au cours du mois de mai 2017 : publication des résultats de l'épreuve écrite ;



En juin 2017 : épreuve orale ;



En juillet 2017 : publication de la liste des candidats admis.



Pour toutes les informations complémentaires, adressez-vous à la Direction de Communication du MJSP par téléphones aux 509 31 09 48 77 ou 509 49 29 0101 ou par email : communicationmjsp@gmail.com



HL/ HaïtiLibre