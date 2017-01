Haïti - Justice : Conflit terrien, la tension monte à Vivy Mitchel





Camille Junior Edouard, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique a exprimé dans une note ses plus « vives préoccupations » par rapport à un conflit terrien, qui prévaut depuis quelque temps dans la localité de Vivy Mitchel, mettant aux prises les familles Benoit et Lorenceau. un conflit qui a occasionné plusieurs d'incidents malheureux, tels que l’envahissement de terrains privés par des individus mal intentionnés, l’abattage des animaux qui s'y trouvaient et des menaces contre les résidents locaux.



Le Ministre considère ces actes « inacceptable et incompatible à l'établissement de l'État de droit et requiert une réponse célère des autorités compétentes [...] et demande au Commissaire du Gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince de s'assurer rapidement, que les Substituts, les Juges de paix et les Policiers de ladite juridiction, inscrivent toutes leurs actions dans le cadre de la loi et du même coup, œuvrent au rétablissement de l'ordre social et de la Paix publique »...



HL/ HaïtiLibre